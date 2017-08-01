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» » Школьникам из Кыштыма золотые знаки ГТО вручил Борис Дубровский

Школьникам из Кыштыма золотые знаки ГТО вручил Борис Дубровский

Автор: КР от Сегодня, 12:47 Категория: Спорт

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Ученик третьей школы Евгений Садыков и ученица второй школы Юлия Краснова получили эти знаки из рук губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Магнитогорске. Там состоялся финал областного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». В нём приняли участие 15 сильнейших команд Южного Урала.

 

 

Путёвку на эти престижные состязания кыштымцы завоевали ещё в июне, заняв третье место на зональном этапе соревнований в Челябинске. Тогда наши спортсмены оставили позади себя Челябинск, Копейск, Верхний Уфалей и Озёрск.

 

 

Как сказала сайту «КР» методист-инструктор центра тестирования ГТО в Кыштыме Елена Слива, в городе металлургов наша команда заняла пятое место, набрав 3732 балла. Для сравнения, обладатели бронзовой награды – спортсмены из Миасса – заработали 3880 очков.

 

 

Победителями летнего фестиваля ГТО стали хозяева встречи – команда Магнитогорского городского округа. Второе место у Сатки.

 

 

 

Зрителями спортивного события стали свыше восьми тысяч человек. Фестиваль прошёл на недавно реконструированном стадионе «Центральный». Его ремонт шёл два года по поручению президента Владимира Путина.

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