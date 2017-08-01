Школьникам из Кыштыма золотые знаки ГТО вручил Борис Дубровский
Автор: КР от Сегодня, 12:47 Категория: Спорт
Ученик третьей школы Евгений Садыков и ученица второй школы Юлия Краснова получили эти знаки из рук губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Магнитогорске. Там состоялся финал областного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». В нём приняли участие 15 сильнейших команд Южного Урала.
Путёвку на эти престижные состязания кыштымцы завоевали ещё в июне, заняв третье место на зональном этапе соревнований в Челябинске. Тогда наши спортсмены оставили позади себя Челябинск, Копейск, Верхний Уфалей и Озёрск.
Как сказала сайту «КР» методист-инструктор центра тестирования ГТО в Кыштыме Елена Слива, в городе металлургов наша команда заняла пятое место, набрав 3732 балла. Для сравнения, обладатели бронзовой награды – спортсмены из Миасса – заработали 3880 очков.
Победителями летнего фестиваля ГТО стали хозяева встречи – команда Магнитогорского городского округа. Второе место у Сатки.
Зрителями спортивного события стали свыше восьми тысяч человек. Фестиваль прошёл на недавно реконструированном стадионе «Центральный». Его ремонт шёл два года по поручению президента Владимира Путина.
Комментарии
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Вопрос один...если это добровольная акция...зачем КР "давит" на жителей города? Ответ очевиден это пиар акция для КР. >>>
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Убедительная просьба, сделайте поъезды к детскому саду, засыпьте ухабы. ну действительно не подойти, не подъехать, коляску не протолкнуть у дома 93. А проезд от Интернационала 95 к магазину Фарт и нач >>>
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Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... Спаси >>>
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Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... >>>
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