Школьникам из Кыштыма золотые знаки ГТО вручил Борис Дубровский

Автор: КР от Сегодня, 12:47 Категория: Спорт

Ученик третьей школы Евгений Садыков и ученица второй школы Юлия Краснова получили эти знаки из рук губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Магнитогорске. Там состоялся финал областного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». В нём приняли участие 15 сильнейших команд Южного Урала.

Путёвку на эти престижные состязания кыштымцы завоевали ещё в июне, заняв третье место на зональном этапе соревнований в Челябинске. Тогда наши спортсмены оставили позади себя Челябинск, Копейск, Верхний Уфалей и Озёрск.

Как сказала сайту «КР» методист-инструктор центра тестирования ГТО в Кыштыме Елена Слива, в городе металлургов наша команда заняла пятое место, набрав 3732 балла. Для сравнения, обладатели бронзовой награды – спортсмены из Миасса – заработали 3880 очков.

Победителями летнего фестиваля ГТО стали хозяева встречи – команда Магнитогорского городского округа. Второе место у Сатки.

Зрителями спортивного события стали свыше восьми тысяч человек. Фестиваль прошёл на недавно реконструированном стадионе «Центральный». Его ремонт шёл два года по поручению президента Владимира Путина.