Девушка из Озёрска завоевала золото и серебро на Паралимпиаде в Токио

Сегодня, 09:19 Категория: Спорт

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Как сообщило информационное агенство ТАСС, вчера команда из России – пловцы Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Владимир Сотников стали лучшими в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио. И установили мировой рекорд с результатом 3 минуты 53,79 секунд. На втором месте Бразилия, на третьем Украина. Соревновались спортсмены в категориях S11 по S13, где представлены пловцы с нарушениями зрения.

Аня Крившина- мастер спорта международного класса по плаванию, чемпион Европы 2021 родилась и выросла в соседнем городе Озёрске, здесь начала заниматься спортом под руководством мамы Елены Крившиной, мастера спорта СССР по плаванию.

Днем ранее Анна получила серебро Паралимпиады в Токио на дистанции 50 метров вольным стилем. Преодолела дистанцию за 27,39 секунды, уступив лишь представительнице Бразилии Марии Гомес Сантьяго (26,82).

Поздравляем и гордимся!