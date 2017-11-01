Двенадцатилетняя спортсменка из Кыштыма получила третий взрослый разряд в плавании

Автор: КР от Сегодня, 11:19 Категория: Спорт

Ученица второй средней школы Анна Артамонова (на фото справа)

завоевала бронзовую медаль на стометровке брассом

В минувшую субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе города Верхнего Уфалея состоялось зональное первенство по плаванию среди школьников 2000-2003 годов рождения. Помимо хозяев соревнований, в заплывах приняли участие спортсмены из Кунашака и Кыштыма.

Наш город представляли 14 воспитанников тренера Александра Шишкина. Четверо из них взошли на пьедестал почёта. Все они стали обладателями бронзовых наград.

Так, ученица второй средней школы Анна Артамонова преодолела стометровку брассом и к финишу приплыла третьей. А Таисья Тарасова из той же школы, как и ученик школы № 13 Андрей Киприянов завоевали «бронзу», проплыв такую же дистанцию кролем. Александр Петров из четвёртой школы завоевал сразу две медали – и в кроле, и в брассе.

– Вне зачёта на соревнованиях выступала и 12-летняя Софья Быкова из второй средней школы, – сказал сайту «КР» Александр Шишкин. – Она проплыла 100 метров брассом за одну минуту 42 секунды и 30 миллисекунд. Это позволило ей получить третий взрослый разряд.

В комбинированной эстафете, в которой приняли участие по четыре пловца от каждой команды, кыштымцы заняли третье место. Победителями стали спортсмены из Кунашака.