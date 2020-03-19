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Школьница из Кыштыма завоевала бронзовую медаль на первенстве по плаванию

Сегодня, 16:36 Категория: Спорт
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В Челябинске в бассейне «Строитель» прошло первенство по плаванию. В соревновании приняли участие 350 юных спортсменов. Кыштым представляли шесть воспитанников отделения плавания бассейна «Садко». Их инструктор – Ольга Галакова.

 

По итогам первенства на дистанции 50 метров вольным стилем наша спортсмена Екатерина Молоканова завоевала бронзовую медаль среди девочек 2010 года рождения. Она приплыла к финишу за 44.91 секунды.

 

 

– Катя учится в третьем классе школы № 13, – сказал сайту «КР» её папа Денис Владимирович. – Занимается в секции плавания два года. Это её третья медаль, но первая на таком серьёзном уровне. Думаем, что благодаря Ольге Галаковой дочь сможет в будущем стать мастером спорта.

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Теги: Кыштым Садко бассейн плавание Челябинск

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