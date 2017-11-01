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Пловцы из Кыштыма привезли с соревнований два десятка медалей

Автор: КР от Вчера, 16:07 Категория: Спорт

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В минувшие выходные в Верхнем Уфалее состоялось зональное первенство по плаванию среди спортсменов от восьми до 13 лет. В соревнованиях приняли участие и 15 кыштымских спортсменов.

 

 

Пловцы состязались в двух дисциплинах – они преодолевали дистанции в 50 или 100 метров, в зависимости от возраста кролем и брассом. В обоих случаях среди мальчиков 2008 года рождения и младше все три призовые места завоевали кыштымцы Матвей Коровкин, Максим Зорькин и Владимир Свалов.

 

 

– А девятилетняя Александра Блиновскова преодолела 50 метров кролем за 46,14 секунды, что позволило ей получить второй юношеский разряд по плаванию, – сказала сайту «КР» тренер кыштымской команды Ольга Галакова. – Она заняла второе место в своей возрастной категории.

 

Отличились и спортсмены постарше. Так, 11-летний Максим Кутиков первым приплыл в обоих видах плавания. Иван Трубкин на две секунды опередил серебряного призёра на стометровке кролем, а Кирилл Тетерваков стал лучшим на дистанции в 100 метров брассом.

 

 

На соревнованиях в Верхнем Уфалее кыштымские пловцы впервые взошли на пьедестал в фирменной командной форме. Напомним, новую экипировку им в сентябре вручил депутат Законодательного Собрания Челябинской области по Кыштымскому избирательному округу Павел Киселёв.

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