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В Кыштым съедутся любители велоспорта со всей России

Сегодня, 11:18 Категория: Спорт
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С завтрашнего дня, 30 июля, в посёлке Слюдорудник Кыштымского городского округа стартует 5-я летняя спартакиада молодёжи России по велоспорту (маунтинбайк).

 

В пятницу, 30 июля, велогонщики будут состязаться в эстафете, в субботу – в кросс-кантри, гонке с выбыванием. Первого августа, в воскресенье, участники преодолеют короткий круг, в понедельник их ждёт кросс-кантри.

 

Спортивно-туристический центр «Провинция», на базе которого и состоятся соревнования, приглашает болельщиков поддержать спортсменов.

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Теги: Кыштым Слюдорудник велоспорт маунтинбайк

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