Под Кыштымом пройдут пятидневные велогонки по кросс-кантри

Автор: КР от Вчера, 15:40 Категория: Общество

В спортивно-туристическом центре «Провинция» посёлка Слюдорудник с 30 апреля по 5 мая соберутся профессионалы и любители гонок на велосипедах. Здесь пройдёт «Кубок Слюдорудника» по кросс-кантри.

Участников ждут пять различных трасс. В первый день состоится гонка с раздельным стартом в гору Липовая. Во второй велогонщикам придётся преодолеть пятикилометровую трассу по правилам олимпийского кросс-кантри.

Гонка по лесным дорогам вокруг болота Гладкое запланирована на третий день. На четвёртый организаторы проведут «Шорт-трек» – гонку с выбыванием участников после каждого круга.

Завершит программу кубка общий старт участников в 40-километровом фан-марафоне по грунтовой дороге Слюдорудник-Долгобродское и обратно.