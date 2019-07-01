Спортсменка из Кыштыма завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку Автор: КР от Вчера, 12:23 Категория: Спорт 0 Уроженка Кыштыма Анастасия Шарабрина в составе команды Челябинской области стала призёром первенства России и всероссийских соревнований по маунтинбайку. Состязания прошли в спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник. Спортсмены соревновались в дисциплине кросс-кантри. На старт вышло более 200 участников со всей страны. В гонке по бездорожью и по лесному массиву Анастасия Шарабрина заняла третье место. Следующий старт велогонщицы пройдёт на чемпионате России в гонке кросс-кантри с выбыванием. Гонки состоятся 6 и 7 июля на трассе в Слюдоруднике. Начало в 10 часов. Напомним, наша землячка входит в состав сборной России по маунтинбайку. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить