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Спортсменка из Кыштыма завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку

Автор: КР от Вчера, 12:23 Категория: Спорт

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Уроженка Кыштыма Анастасия Шарабрина в составе команды Челябинской области стала призёром первенства России и всероссийских соревнований по маунтинбайку.

 

Состязания прошли в спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник. Спортсмены соревновались в дисциплине кросс-кантри. На старт вышло более 200 участников со всей страны.

 

В гонке по бездорожью и по лесному массиву Анастасия Шарабрина заняла третье место. Следующий старт велогонщицы пройдёт на чемпионате России в гонке кросс-кантри с выбыванием. Гонки состоятся 6 и 7 июля на трассе в Слюдоруднике. Начало в 10 часов.

 

Напомним, наша землячка входит в состав сборной России по маунтинбайку.


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