В Кыштыме завершились всероссийские соревнования по маунтинбайку

Сегодня, 10:39 Категория: Спорт

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В посёлке Слюдорудник завершилась серия всероссийских соревнований по велоспорту. В минувшие выходные прошли последние старты чемпионата России в гонке кросс-кантри-марафон.



Южноуральская спортсменка Эльвира Хайруллина из Копейска заняла третье место. Она заслужила право участвовать на чемпионате мира по маунтинбайку в Турции. Он пройдёт 25 октября, а Эльвира примет участие в марафонской гонке.

Всего спортсмены из Копейска, представлявшие Челябинскую область, завоевали в различных стартах девять медалей чемпионата России, восемь – первенства России и пять – кубка России.



Долгое время за эту команду юниоров выступала кыштымская велогонщица Анастасия Шарабрина.