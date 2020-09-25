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В Кыштыме завершились всероссийские соревнования по маунтинбайку

Сегодня, 10:39 Категория: Спорт
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В посёлке Слюдорудник завершилась серия всероссийских соревнований по велоспорту. В минувшие выходные прошли последние старты чемпионата России в гонке кросс-кантри-марафон.


Южноуральская спортсменка Эльвира Хайруллина из Копейска заняла третье место. Она заслужила право участвовать на чемпионате мира по маунтинбайку в Турции. Он пройдёт 25 октября, а Эльвира примет участие в марафонской гонке.
Всего спортсмены из Копейска, представлявшие Челябинскую область, завоевали в различных стартах девять медалей чемпионата России, восемь – первенства России и пять – кубка России.


Долгое время за эту команду юниоров выступала кыштымская велогонщица Анастасия Шарабрина.

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Теги: Кыштым Слюдорудник маунтинбайк

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