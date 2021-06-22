В Кыштыме определятся сильнейшие спортсмены по маунтинбайку, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио

Сегодня, 10:12 Категория: Спорт

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Впервые в дисциплине кросс-кантри будет разыгран Чемпионат России среди сильнейших спортсменов страны! Причём спортивное событие состоится на кыштымской земле – в спортивно-туристическом центре «Провинция» посёлка Слюдорудник. Именно здесь окончательно определятся те, кто будет представлять Россию на Олимпийских играх в Токио!



В середине лета Слюдорудник принимает сильнейших взрослых и молодых велосипедистов страны в виде спорта – маунтинбайк. Две недели спортсмены будут соревноваться и тренироваться на одной из лучших трасс в стране.

Также будут разыграны звания Чемпионов России в дисциплине элиминатор (аналог лыжного спринта), в нескольких видах Первенства России среди молодых гонщиков и Всероссийские соревнования в многодневной гонке.

Розыгрыш званий чемпионов России в кросс-кантри будет проводиться 26 и 27 июня в спортивно-туристическом центре «Провинция». Приглашаем зрителей на редкое спортивное представление.

Обеспечат безопасность участников и зрителей, оперативно окажут в случае необходимости помощь и эвакуацию пострадавших дежурные смены кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области.

