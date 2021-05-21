Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымские борцы завоевали полный комплект медалей на всероссийских соревнованиях

Сегодня, 12:31 Категория: Спорт
199
0

В минувшую субботу в Челябинске состоялся всероссийский турнир по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг ги памяти героя России Эпова Е. Ю.

 

Кыштым представляли борцы команды Warriors Zone Fight Club из физкультурно-спортивного комплекса. Чемпионом в категории 66 килограммов стал Никита Гаврилов. Более того, он сделал «дубль» – завоевал две золотые медали в обоих разделах.

 

Дмитрий Дорофеев стал бронзовым и серебряным призёром, Иван Смоляков взял две бронзы тоже в двух разделах.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым грэпплинг ФСК Челябинск

Похожие публикации:

Кыштымские борцы представят наш город на первенстве России по грэпплингу

Кыштымец Азамат Болотоков претендует на звание мастера спорта России по грэпплингу

Спортсменка из Кыштыма взяла бронзу на чемпионате УрФО по грэпплингу

Борец из Кыштыма стал призёром первенства России по грэпплингу

Кыштымские борцы завоевали путёвку на чемпионат России

Комментарии:

Добавить