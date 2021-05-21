Кыштымские борцы завоевали полный комплект медалей на всероссийских соревнованиях

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В минувшую субботу в Челябинске состоялся всероссийский турнир по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг ги памяти героя России Эпова Е. Ю.

Кыштым представляли борцы команды Warriors Zone Fight Club из физкультурно-спортивного комплекса. Чемпионом в категории 66 килограммов стал Никита Гаврилов. Более того, он сделал «дубль» – завоевал две золотые медали в обоих разделах.

Дмитрий Дорофеев стал бронзовым и серебряным призёром, Иван Смоляков взял две бронзы тоже в двух разделах.