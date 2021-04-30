Кыштымские борцы представят наш город на первенстве России по грэпплингу

Сегодня, 09:19 Категория: Спорт

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В первые майские дни состоялось первенство УрФО по грэпплингу. Наш город представляли борцы из физкультурно-спортивного комплекса.

Первый же день соревнований принёс кыштымцам целый звездопад медалей. Первое место у Никиты Гаврилова, вторые места – у Семёна Пензина и Дмитрия Дорофеева, бронзовые медали – у Вадима Александрова, Ивана Силина, Никиты Маркина и Амира Ильязова. Эти соревнования дали нашим борцам путёвку на первенство России.

Вчера, во второй день соревнований, золотые медали завоевали Никита Гаврилов, Вадим Александров. Серебро у Дмитрия Дорофеева, бронза – у Владислава Смирнова, Ивана Смолякова и Семёна Пензина. Никита Гаврилов взял золото в грэпплинге и грэпплинге ги.

Командные места на первенстве распределились следующим образом: первое место у Тюменской области, второе у ХМАО, третье – у Челябинской области.