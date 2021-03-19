Кыштымец Азамат Болотоков претендует на звание мастера спорта России по грэпплингу

Вчера, 10:19 Категория: Спорт

214

0

В минувшие выходные в Кургане и в Екатеринбурге проходили турниры по смешанным единоборствам (ММА) и спортивной борьбе грэпплинг.

Наш город на соревнованиях представляли борцы из команды Warriors Zone Fight Club физкультурно-спортивного комплекса.

Кыштымский спортсмен Александр Иванов стал бронзовым призёром чемпионата УРФО по ММА, а Азамат Болотоков – чемпионом всероссийского турнира в Екатеринбурге. Азамат, кстати, уже второй раз в течение года становится победителем турнира всероссийского уровня. Таким образом, он имеет право на присвоение ему звания мастера спорта России по грэпплингу.