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Кыштымец Азамат Болотоков претендует на звание мастера спорта России по грэпплингу

Вчера, 10:19 Категория: Спорт
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В минувшие выходные в Кургане и в Екатеринбурге проходили турниры по смешанным единоборствам (ММА) и спортивной борьбе грэпплинг.

 

Наш город на соревнованиях представляли борцы из команды Warriors Zone Fight Club физкультурно-спортивного комплекса.

 

Кыштымский спортсмен Александр Иванов стал бронзовым призёром чемпионата УРФО по ММА, а Азамат Болотоков – чемпионом всероссийского турнира в Екатеринбурге. Азамат, кстати, уже второй раз в течение года становится победителем турнира всероссийского уровня. Таким образом, он имеет право на присвоение ему звания мастера спорта России по грэпплингу.

 

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Теги: Кыштым Курган Екатеринбург грэпплинг борьба

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