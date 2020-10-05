Борец из Кыштыма стал призёром первенства России по грэпплингу

Вчера, 13:16 Категория: Спорт

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На прошлой неделе в городе Наро-Фоминске Московской области проходило первенство России по спортивной борьбе грэпплинг gi и no gi.

Спортивный клуб Кыштыма WARRIORS ZONE FIGHT CLUB в составе сборной команды Уральского Федерального округа представлял спортсмен кыштымского физкультурно-спортивного комплекса Абдуллаев Абдулгашим.

Как сообщил сайту «КР» его тренер Сергей Урушев, в первый день соревнований наш спортсмен в весовой категории +92 занял третье место, показав достойную борьбу. Во второй соревновательный день спортсмены боролись в gi, и в этой дисциплине Абдулгашим занял снова третье место. Чуть-чуть не хватило ему до попадания на чемпионат мира.

Поздравляем Абдулгашима Абдуллаева и тренерский состав.