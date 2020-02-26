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Кыштымские борцы завоевали путёвку на чемпионат России

Сегодня, 12:30 Категория: Спорт
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В Тюмени завершился чемпионат Уральского Федерального округа по спортивной борьбе панкратиону. Наш город традиционно представляли борцы из физкультурно-спортивного комплекса.

 

Кыштымец Александр Иванов в весовой категории 66 килограммов завоевал бронзовую медаль. Почётное третье место и у нашего земляка Юрия Филинских. Он боролся в весовой категории свыше 100 килограммов.

 

Заняв призовые места, кыштымские спортсмены, тем самым, получили путёвку на чемпионат России, который состоится в Иркутске в мае.

 

Для справки. Панкратион – это возрождённый древний олимпийский вид единоборства. Слово «панкратион» происходит от названия боевого искусства, впервые включённого в программу Олимпийских игр.

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Теги: Кыштым панкратион чемпионат

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