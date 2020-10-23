Спортсменка из Кыштыма взяла бронзу на чемпионате УрФО по грэпплингу
Вчера, 22:39 Категория: Спорт
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В конце прошлой недели в Екатеринубрге в Академии единоборств РМК состоялся чемпионат Уральского федерального округа по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг ги.
Жительница Кыштыма, начальник Центра тестирования ГТО физкультурно-спортивного комплекса Дарья Асхадова стала бронзовым призёром соревнований.
Дарья является членом команды Warriors Zone Fight Club при ФСК Кыштыма.
Как отметил тренер ФСК Сергей Урушев, Дарья не только тренируется и руководит центром тестирования ГТО, но ещё и воспитывает пятилетнюю дочку.