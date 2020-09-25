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Ксения Приймак из Кыштыма прошла отбор в сборную команду Челябинской области по дзюдо

Сегодня, 16:35 Категория: Спорт
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В Челябинске с 25 по 27 сентября в Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени А.Е. Миллера прошло первенство Челябинской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В соревнованиях приняли участие и воспитанники отделения дзюдо спортивной школы единоборств «Инхело». В соревнованиях приняли участие почти 400 спортсменов, представлявших практически все города и районы нашей региона.

Как сообщили сайту «КР», в упорной борьбе Ксения Приймак из Кыштыма прошла отбор в сборную команду Челябинской области, и будет представлять наш регион на первенстве УрФО, которое состоится 3-4 октября в Екатеринбурге.

Ксения занимается дзюдо пять лет, пришла в борьбу по примеру своих старших братьев, тренируется под руководством Олега Барышникова и Сергея Коренькова.

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Теги: Кыштым Инхело Отделение дзюдо первенство Челябинской области по дзюдо

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