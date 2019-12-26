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Спортсмены из Кыштыма завоевали награды в новогоднем Кубке Славы

Вчера, 18:50 Категория: Спорт
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Павел Вакуленко (слева) и Кирилл Денисов

 

 

Как сообщили сайту «КР» в ДЮСШ «Инхело», в Центре Олимпийской подготовки по дзюдо города Челябинска прошёл Кубок Славы, приуроченный к новогодним праздникам.

 

Эти соревнования проводятся клубом «Ichiban». Его создатель – заслуженный мастер спорта по дзюдо, неоднократный победитель и призёр крупных международных соревнований Кирилл Денисов.

 

В личном разделе турнира, где боролись ребята девяти-десяти лет, приняли участие около 150 юных борцов из лучших школ Челябинской области, а также представители Поволжья, Оренбурга и Пензы.

 

Кыштым представили спортсмены детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело». Бронзовую медаль завоевал Павел Вакуленко.

 

Вместе с ним наград удостоились Захар Карпушев и Максим Алексеев. Каждый в своей весовой категории занял пятое место.

 

Ребята занимаются дзюдо под руководством тренеров Олега Барышникова, Игоря Красноруцкого, Сергея Коренькова.

 

 

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Теги: Кыштым ДЮСШ Инхело Кубок Славы Дзюдо

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