Спортсмены из Кыштыма завоевали награды в новогоднем Кубке Славы
Вчера, 18:50 Категория: Спорт
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Павел Вакуленко (слева) и Кирилл Денисов
Как сообщили сайту «КР» в ДЮСШ «Инхело», в Центре Олимпийской подготовки по дзюдо города Челябинска прошёл Кубок Славы, приуроченный к новогодним праздникам.
Эти соревнования проводятся клубом «Ichiban». Его создатель – заслуженный мастер спорта по дзюдо, неоднократный победитель и призёр крупных международных соревнований Кирилл Денисов.
В личном разделе турнира, где боролись ребята девяти-десяти лет, приняли участие около 150 юных борцов из лучших школ Челябинской области, а также представители Поволжья, Оренбурга и Пензы.
Кыштым представили спортсмены детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело». Бронзовую медаль завоевал Павел Вакуленко.
Вместе с ним наград удостоились Захар Карпушев и Максим Алексеев. Каждый в своей весовой категории занял пятое место.
Ребята занимаются дзюдо под руководством тренеров Олега Барышникова, Игоря Красноруцкого, Сергея Коренькова.