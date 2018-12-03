Шестиклассницы из Кыштыма стали призёрами всероссийского турнира по дзюдо

Автор: КР от Вчера, 12:07 Категория: Спорт

Воспитанницы ДЮСШ единоборств "Инхело" Ксения Приймак и Ева Михайлова

В субботу, 1 декабря, в Копейске состоялся ХХХ традиционный открытый всероссийский турнир по дзюдо. Он посвящён памяти заслуженного учителя профтехобразования РСФСР Анатолия Тамочкина.

– Кыштым на этих соревнованиях представляли две воспитанницы отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» – Ксения Приймак и Ева Михайлова, – сказал сайту «КР» работник этой школы Сергей Кореньков. – Обе стали призёрами, завоевав бронзовые награды в своих весовых категориях.

Спортсменки занимаются дзюдо четвёртый год под руководством тренеров Светланы Кузнецовой и Олега Барышникова. Обе учатся в шестом классе второй средней школы.

Всего во всероссийских соревнованиях в Копейске приняли участие около 200 юных спортсменов из Челябинской, Свердловской и Курганской областей.