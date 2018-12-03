Шестиклассницы из Кыштыма стали призёрами всероссийского турнира по дзюдо Автор: КР от Вчера, 12:07 Категория: Спорт 0 Воспитанницы ДЮСШ единоборств "Инхело" Ксения Приймак и Ева Михайлова В субботу, 1 декабря, в Копейске состоялся ХХХ традиционный открытый всероссийский турнир по дзюдо. Он посвящён памяти заслуженного учителя профтехобразования РСФСР Анатолия Тамочкина. – Кыштым на этих соревнованиях представляли две воспитанницы отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» – Ксения Приймак и Ева Михайлова, – сказал сайту «КР» работник этой школы Сергей Кореньков. – Обе стали призёрами, завоевав бронзовые награды в своих весовых категориях. Спортсменки занимаются дзюдо четвёртый год под руководством тренеров Светланы Кузнецовой и Олега Барышникова. Обе учатся в шестом классе второй средней школы. Всего во всероссийских соревнованиях в Копейске приняли участие около 200 юных спортсменов из Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить