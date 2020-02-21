Дзюдоисты из Кыштыма вошли в число лучших среди уральских соперников
Сегодня, 16:27 Категория: Спорт
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Как сказали сайту "КР" в ДЮСШ единоборств "Инхело", вчера, 22 февраля, в Карабаше состоялся открытый турнир по дзюдо, посвящённый памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В соревнованиях приняли участие более трёхсот спортсменов 2007, 2008, 2009 годов рождения. Они представили лучшие школы дзюдо Челябинской, Свердловской области, Пермского края.
Организаторами турнира выступили Русская медная компания, Союз ветеранов дзюдо закрытых территориальных образований Челябинской области при поддержке администрации и Управления МВД города Карабаш.
В упорной борьбе, проявив истинно борцовские качества, Леонид Сомов из Кыштыма в дополнительное время финальной встречи буквально вырвал победу у достойного соперника из школы "Синара" города Снежинск. Наша спортсменка Юлиана Самонова завоевала бронзовую награду. Ребята занимаются дзюдо более четырёх лет, тренируются в отделении дзюдо спортивной школы единоборств "Инхело" под руководством Олега Барышникова.