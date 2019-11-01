Дзюдоисты из Кыштыма дебютировали в первенстве Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Спорт

В Южноуральске прошло первенство Министерства образования и науки Челябинской области по дзюдо. Соревнования были посвящены Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Участниками стали более 500 спортсменов в возрасте до 13 лет. Многие из них – победители и призёры турниров различных уровней.

На татами развернулась напряжённая, но достойная борьба. Наш город представили дзюдоисты детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело»

На соревнованиях такого уровня дебютировали Костя и Даша Чуличковы, Ваня Золотов, Илья Попов, Юлиана Самонова, Олег Гончаров, Володя Алимов, Максим Алексеев, Тимур Хабелькаев, Захар Карпушев.

Победу среди сверстников 10-11 лет одержал Семён Коледин из Кыштыма. Павел Вакуленко стал пятым, совсем немного уступив в борьбе за бронзовую награду.

Ребята тренируются под руководством старшего тренера отделения «Дзюдо» Олега Барышникова, тренеров Игоря Красноруцкого и Сергея Коренькова.