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Дзюдоисты из Кыштыма дебютировали в первенстве Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Спорт

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В Южноуральске прошло первенство Министерства образования и науки Челябинской области по дзюдо. Соревнования были посвящены Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

 

Участниками стали более 500 спортсменов в возрасте до 13 лет. Многие из них – победители и призёры турниров различных уровней.

На татами развернулась напряжённая, но достойная борьба. Наш город представили дзюдоисты детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело»

 

На соревнованиях такого уровня дебютировали Костя и Даша Чуличковы, Ваня Золотов, Илья Попов, Юлиана Самонова, Олег Гончаров, Володя Алимов, Максим Алексеев, Тимур Хабелькаев, Захар Карпушев.

 

Победу среди сверстников 10-11 лет одержал Семён Коледин из Кыштыма. Павел Вакуленко стал пятым, совсем немного уступив в борьбе за бронзовую награду.

 

Ребята тренируются под руководством старшего тренера отделения «Дзюдо» Олега Барышникова, тренеров Игоря Красноруцкого и Сергея Коренькова.


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