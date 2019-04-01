Школьница из Кыштыма вошла в пятёрку лучших дзюдоисток на представительном международном турнире

Автор: КР от Вчера, 13:56 Категория: Спорт

Ксения Приймак и старший тренер сборной Германии по дзюдо Славко Текич

В Челябинске прошёл международный турнир по дзюдо памяти первого всенародно избранного губернатора Челябинской области Петра Сумина.

В нём приняли участие около 500 спортсменов из России, Казахстана и Германии. Награды разыгрывались в 12 весовых категориях у юношей и в трёх – у девушек.

Право открыть соревнование было предоставлено врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру.

– Всё, что касается спорта – это вопрос крайне важный для Челябинской области, – отметил Алексей Леонидович. – Особое внимание будем уделять именно развитию детского, юношеского, массового спорта. Для этого нужна организационная база, новые физкультурные комплексы, тренеры, материальная база. Эти вопросы мы обсуждали уже с жителями и на личном приёме.

Кыштым на турнире представила воспитанница отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» Ксения Приймак.

– Она пришла в этот вид спорта вслед за братьями. И вошла по итогам турнира в пятёрку лучших. Это настоящее достижение на таком представительном соревновании, – сказал сайту «КР» спортивный судья федерации дзюдо Челябинской области Сергей Кореньков. – В её категории было представлено около 40 человек. Высокую оценку нашей спортсменке дал олимпийский призёр, старший тренер национальной сборной Германии по дзюдо Славко Текич.

Ксения учится в шестом классе второй школы. Дзюдо она занимается больше четырёх лет. Её тренируют Олег Барышников и Светлана Кузнецова.