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Сборной команде пловцов из Кыштыма подарили новую форму

Автор: КР от Вчера, 14:24 Категория: Спорт

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Менее часа назад в бассейне «Садко» депутат Законодательного Собрания Челябинской области Павел Киселёв вручил детям, занимающимся в секции плавания, новую форму. Ярко-синие костюмы из дышащей ткани, сшитые по спецзаказу на одной из фабрик Челябинска, получили 24 спортсмена.

 

 

Все они – победители и призёры городских, зональных и областных соревнований. В прошлом году кыштымцы стали лучшими в межрайонной эстафете по плаванию в селе Муслюмово. Золото они завоевали и в зональном первенстве в Верхнем Уфалее.  

 

 

Как сказала сайту «КР» тренер Ольга Галакова, в этом году в плавательной секции занимается около 70 детей, но набор продолжается. В ноябре лучшие из них представят честь нашего города на областных соревнованиях в Челябинске. Там они и продемонстрируют всем свою новую командную форму с надписью «Кыштым» на спине.   

 

 

Подробности – в газете «Кыштымский рабочий».

 

 

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