Юные спортсмены из Кыштыма стали призёрами первенства УрФО по рукопашному бою

Автор: КР от Вчера, 14:16 Категория: Спорт

В спортивном комплексе «Надежда» города Челябинска прошло первенство Уральского федерального округа по национальной борьбе Тризна в дисциплине «рукопашный бой». В нём приняли участие 135 спортсменов из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей.

Кыштым на первенстве УрФО представляли четверо воспитанников секции рукопашного боя детско-юношеской спортивной школы «Инхело» под руководством тренера Константина Пономарёва. Все они вернулись в родной город с медалями.

Чемпионами в своих весовых категориях стали ученики второго и четвёртого класса начальной школы №2 Степан и Иван Репины. Ещё один четвероклассник этой же школы – Сергей Щербаков – завоевал бронзовую награду. Серебряную медаль получил ученик четвёртого класса школы №13 Владимир Горбачёв.

Но путёвки на первенство России кыштымцы не получили, так как в такого уровня соревнованиях могут принимать участие только спортсмены с 12 лет. А нашим медалистам – от восьми до 11. Но у них ещё всё впереди.