Ветераны труда и спорта из Кыштыма поборются за победу в областной спартакиаде

Сегодня, 10:21 Категория: Спорт

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Фото пресс-службы министерства спорта Челябинской области

На Южном Урале в девятый раз проходит спартакиада ветеранов труда и спорта. В этом году она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На первых двух этапах – лыжные гонки и игра в шахматы – приняли участие 35 команд из муниципалитетов Челябинской области. Это абсолютный рекорд соревнований.

Четверо шахматистов из числа ветеранов спорта Кыштыма заняли третье место. Первыми стали участники из Озёрска, на втором месте – ветераны спорта из Снежинска.

В лыжных гонках наших спортсменов обошли соперники из Озёрска, Южноуральска, Трёхгорного.

Спартакиада будет идти в течение всего года. Сборные будут состязаться в шашках, шахматах, теннисе, волейболе, кроссе, плавании, стрельбе, лыжных гонках и дартсе.