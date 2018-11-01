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Ветеранская сборная Кыштыма получит кубок от министра физической культуры и спорта Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: Спорт

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Нешуточная борьба за победу развернулась на областной спартакиаде среди ветеранов труда и спорта, которая завершилась в Челябинске. Кыштым представили 40 участников в возрасте от 55 до 77 лет.

 

В течение всего года они соперничали с командами Озёрска, Снежинска и Чебаркуля по шашкам, шахматам, теннису, волейболу. Соревновались в кроссе, плавании, стрельбе, лыжных гонках и игре в дартс.

 

Каждая такая встреча была нелёгкой. В команде Кыштыма большинство участников – ветераны труда, в то время как  от других городов выступали и бывшие профессиональные спортсмены.

 

По итогам девяти дисциплин сборная нашего города заняла второе место. Пальма первенства досталась озерчанам.

 

– Это была седьмая спартакиада, в которой мы приняли участие, – сказала сайту «КР» руководитель кыштымской сборной, ветеран спорта Юрий Костин. – В течение года наша команда удерживала лидерские позиции в дартсе, шахматам и шашках.

 

 

 Кыштымская сборная ветеранов труда и спорта

 

 

К тому же ветеранская сборная Кыштыма побила своеобразный рекорд. В состав нашей команды вошли сразу шесть супружеских пар. Это семьи Юдиных, Хорошениных, Екимовых, Белкановых и две семьи Костиных.

 

В ближайшее время руководитель сборной Юрий Костин поедет в Челябинск, где министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер вручит кубок команде кыштымских ветеранов.

 


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