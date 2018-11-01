Ветеранская сборная Кыштыма получит кубок от министра физической культуры и спорта Челябинской области Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: Спорт 0 Нешуточная борьба за победу развернулась на областной спартакиаде среди ветеранов труда и спорта, которая завершилась в Челябинске. Кыштым представили 40 участников в возрасте от 55 до 77 лет. В течение всего года они соперничали с командами Озёрска, Снежинска и Чебаркуля по шашкам, шахматам, теннису, волейболу. Соревновались в кроссе, плавании, стрельбе, лыжных гонках и игре в дартс. Каждая такая встреча была нелёгкой. В команде Кыштыма большинство участников – ветераны труда, в то время как от других городов выступали и бывшие профессиональные спортсмены. По итогам девяти дисциплин сборная нашего города заняла второе место. Пальма первенства досталась озерчанам. – Это была седьмая спартакиада, в которой мы приняли участие, – сказала сайту «КР» руководитель кыштымской сборной, ветеран спорта Юрий Костин. – В течение года наша команда удерживала лидерские позиции в дартсе, шахматам и шашках. Кыштымская сборная ветеранов труда и спорта К тому же ветеранская сборная Кыштыма побила своеобразный рекорд. В состав нашей команды вошли сразу шесть супружеских пар. Это семьи Юдиных, Хорошениных, Екимовых, Белкановых и две семьи Костиных. В ближайшее время руководитель сборной Юрий Костин поедет в Челябинск, где министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер вручит кубок команде кыштымских ветеранов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить