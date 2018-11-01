Ветеранская сборная Кыштыма получит кубок от министра физической культуры и спорта Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: Спорт

Нешуточная борьба за победу развернулась на областной спартакиаде среди ветеранов труда и спорта, которая завершилась в Челябинске. Кыштым представили 40 участников в возрасте от 55 до 77 лет.

В течение всего года они соперничали с командами Озёрска, Снежинска и Чебаркуля по шашкам, шахматам, теннису, волейболу. Соревновались в кроссе, плавании, стрельбе, лыжных гонках и игре в дартс.

Каждая такая встреча была нелёгкой. В команде Кыштыма большинство участников – ветераны труда, в то время как от других городов выступали и бывшие профессиональные спортсмены.

По итогам девяти дисциплин сборная нашего города заняла второе место. Пальма первенства досталась озерчанам.

– Это была седьмая спартакиада, в которой мы приняли участие, – сказала сайту «КР» руководитель кыштымской сборной, ветеран спорта Юрий Костин. – В течение года наша команда удерживала лидерские позиции в дартсе, шахматам и шашках.

Кыштымская сборная ветеранов труда и спорта

К тому же ветеранская сборная Кыштыма побила своеобразный рекорд. В состав нашей команды вошли сразу шесть супружеских пар. Это семьи Юдиных, Хорошениных, Екимовых, Белкановых и две семьи Костиных.

В ближайшее время руководитель сборной Юрий Костин поедет в Челябинск, где министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер вручит кубок команде кыштымских ветеранов.