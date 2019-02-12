В Кыштыме массово сдадут ГТО и пройдут десять спортивных испытаний

Автор: КР от 12-02-2019, 15:52 Категория: Спорт

В нашем городе спартакиада трудящихся, возродившаяся по инициативе радиозавода, пройдёт в восьмой раз.

Команды предприятий и различных организаций будут состязаться в настольном теннисе, лёгкой атлетике, лыжных гонках, дартсе, волейболе, мини-футболе, шахматах, плавании, стрельбе и баскетболе. Также им предстоит многоборье в сдаче упражнений Всероссийского комплекса ГТО.

– В этом году за победу поборются команды Кыштымского машобъединения, радиозавода, медеэлектролитного завода, сборная работников образования, ветераны труда и спорта, работники налоговой инспекции, полиции, исправительной колонии, МЧС и администрации, – сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Елена Симонова.

Уже прошли первые испытания в шахматах. В предстоящее воскресенье команды встанут на лыжи.

Соревнования продлятся до декабря.

По итогам прошлого года в спартакиаде победили спортсмены Кыштымского медеэлектролитного завода, второе место заняли радиозаводчане, бронза досталась сборной команде работников образования.