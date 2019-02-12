В Кыштыме массово сдадут ГТО и пройдут десять спортивных испытаний Автор: КР от 12-02-2019, 15:52 Категория: Спорт 0 В нашем городе спартакиада трудящихся, возродившаяся по инициативе радиозавода, пройдёт в восьмой раз. Команды предприятий и различных организаций будут состязаться в настольном теннисе, лёгкой атлетике, лыжных гонках, дартсе, волейболе, мини-футболе, шахматах, плавании, стрельбе и баскетболе. Также им предстоит многоборье в сдаче упражнений Всероссийского комплекса ГТО. – В этом году за победу поборются команды Кыштымского машобъединения, радиозавода, медеэлектролитного завода, сборная работников образования, ветераны труда и спорта, работники налоговой инспекции, полиции, исправительной колонии, МЧС и администрации, – сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Елена Симонова. Уже прошли первые испытания в шахматах. В предстоящее воскресенье команды встанут на лыжи. Соревнования продлятся до декабря. По итогам прошлого года в спартакиаде победили спортсмены Кыштымского медеэлектролитного завода, второе место заняли радиозаводчане, бронза досталась сборной команде работников образования. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить