Ветеранская сборная из Кыштыма одержала победу в дартсе на областных соревнованиях

Автор: КР от Вчера, 13:06 Категория: Спорт

В Челябинске прошёл очередной этап областной спартакиады ветеранов труда и спорта. Кыштым представили участники от 56 до 68 лет.

С начала этого года они уже преодолели старты и финиши по плаванию, шахматам, лыжным гонкам и теннису.

В этот раз кыштымская команда завоевала золото в состязаниях по дартсу. Член ветеранской организации Кыштымского медеэлектролитного завода Риф Шарипович Гайнанов стал победителем в личном первенстве в этой спортивной игре.

Кроме того, ветераны из Кыштыма стали бронзовыми призёрами в общекомандном зачёте по легкоатлетическому кроссу. Женщины бежали дистанцию в 500 метров, мужчины – в 1000. В этом виде спорта первое место заняли озерчане, второе – жители Южноуральска.

– С каждый годом спартакиада становится всё более массовой. Раньше было 18 команд, теперь около 30, – сказал сайту «КР» руководитель кыштымской команды, ветеран спорта Юрий Костин. – До конца года нам ещё посостязаться в стрельбе, шашках и волейболе. По итогам прошедших соревнований в шести видах спорта сборная Кыштыма сейчас находится на третьем месте.