Сборной команде Кыштыма не хватило одного очка до золота в областной спартакиаде ветеранов

Автор: КР от Сегодня, 12:49 Категория: Спорт

Кыштымская сборная команда по волейболу

Подведены итоги шестой спартакиады Челябинской области среди ветеранов труда и спорта. В ней, по традиции, приняли участие и кыштымцы. В течение всего года сорок наших спортсменов от 55 до 76 лет соревновались в плавании, беге, настольном теннисе и ещё шести дисциплинах с жителями Снежинска, Озёрска, Трёхгорного и Чебаркуля.

– В итоге мы заняли второе общекомандное место в нашей группе, уступив всего одно очко озерчанам, – сказал сайту «КР» руководитель кыштымской сборной, ветеран спорта Юрий Костин. – Решающим был волейбольный матч нашей женской команды. Они проиграли его с обидным счётом 10:11.

Есть среди кыштымских ветеранов и признанные на областном уровне призёры. Так, Владимир Хорошенин показал лучший результат в легкоатлетическом кроссе, а Вера Костина – в дартсе. Третье место в этом же виде спорта заняла Галина Курчавова. По дартсу общекомандный результат – второе место среди всех команд нашего региона.

Чемпионами в своей подгруппе стали Ольга Костина и Любовь Мелентьева – они заняли первые места среди шахматистов. Золото завоевала и мужская сборная по волейболу.