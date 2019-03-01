Ветеранская сборная Кыштыма борется за победу в областных соревнованиях

Автор: КР от Вчера, 17:03 Категория: Спорт

Вчера в Челябинске началась восьмая областная спартакиада ветеранов труда и спорта. В этом году новыми соперниками Кыштыма станут Южноуральск, Троицк, Карабаш, а всего заявлено восемь команд.

До декабря сборные будут состязаться в шашках, шахматах, теннисе, волейболе, кроссе, плавании, стрельбе, лыжных гонках и дартсе.

Первая спортивная встреча принесла нашим ветеранам второе место в шахматах.

– Сейчас самому старшему участнику кыштымской сборной 68 лет. Это Владимир Хорошенин, – сказал руководитель нашей команды, ветеран спорта Юрий Костин. – В прошлом году за нас играли спортсмены от 55 до 77 лет. Спартакиада только началась, может быть, наши ряды пополнятся ещё более возрастными спортсменами.

Очередная встреча с соперниками назначена на 24 апреля в Челябинске. Они поборются за призовые места в плавании.

В прошлом году сборная ветеранов Кыштыма завоевала второе место, уступив озерчанам.