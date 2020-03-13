В Кыштыме в ближайшее время будет составлен график массового катания на крытом катке

Сегодня, 12:34 Категория: Спорт

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В Кыштыме открылся крытый каток. Пользователи социальных сетей назвали это событие лучшей новостью 2020 года. Главный вопрос, который волнует сегодня жителей: будет ли организовано массовое катание?

Комментирует пресс-служба администрации Кыштымского городского округа:

Каток будет доступен для всех желающих. Здание закреплено за муниципальной детско-юношеской спортивной школой «Академия хоккея». По поручению главы Кыштымского городского округа в ближайшее время ДЮСШ, имеющая приоритетное право пользования ледовым полем, составит режим тренировочного процесса и хоккейных игр. Это необходимо, чтобы отработать график свободного катания. Кроме того, процедуру утверждения проходят нормативные акты, определяющие порядок представления и стоимость платных услуг для организации проката спортинвентаря и массового катания. Мы дополнительно проинформируем жителей через газету о режиме работы катка. Постараемся решить организационные вопросы оперативно, поскольку понимаем, что кыштымцы очень ждут возможности посещения крытого катка.