В Кыштыме откроется секция фигурного катания

Вчера, 16:03 Категория: Спорт

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Как уже сообщил сайт «Кыштымского рабочего», сегодня, 10 марта, состоялось торжественное открытие ледового катка. Специально по такому случаю в наш город приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Именно он сдвинул с мёртвой точки вопрос о завершении строительства крытого катка.

Около десяти лет назад кыштымские бизнесмены начали возводить крытый каток. Однако им не хватило денег, чтобы довести дело до конца. Объект так и остался бы долгостроем, если бы в прошлом году глава региона не поручил выделить из областного бюджета более 96 миллионов рублей на строительство.

Теперь объект полностью готов к эксплуатации.

– Поздравляю с открытием катка, – обратился к кыштымцам Алексей Текслер на торжественном открытии. – Когда я в первый раз услышал, что есть долгострой и что жителям нужен этот объект, не мог не отреагировать на это. Я счастлив, что мы сегодня его открываем. Мы договорились, что появится специальная команда родителей, которая будет контролировать эту стройку, поэтому можно сказать, что каток мы сделали вместе. Это наша общая победа!

По словам Алексея Леонидовича, с начала нового учебного года в нашем городе откроется секция фигурного катания для детей. Уже достигнута договорённость об этом с тренером из соседнего города Озёрска Натальей Новиковой. Она и сама подтвердила сайту «КР», что такая задача действительно есть. Сейчас обсуждается вопрос, причём на уровне министерства спорта Челябинской области, об открытии секции фигурного катания в нашем городе.

С приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратилась и глава округа Людмила Шеболаева. Она также поздравила всех с долгожданным событием и от имени кыштымцев поблагодарила губернатора за помощь в завершении строительства катка.

Алексей Текслер вбросил первую шайбу на свежий и уже вполне окрепший лёд. В честь открытия катка здесь прошёл товарищеский матч между ветеранами хоккейного клуба «Трактор» и командой «Кыштым». Опытные спортсмены обыграли наших хоккеистов со счётом 7:5.