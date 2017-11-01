В Кыштыме готовится к открытию главный каток
Автор: КР от Сегодня, 11:48 Категория: Спорт
В этом году из-за тёплой погоды кыштымцам придётся встать на коньки немного позже, чем это было в прошлом году.
Каток на улице Челюскинцев напротив детско-юношеской спортивной школы «Инхело» откроется для массового катания на следующей неделе, 6 декабря. А его торжественное открытие запланировано на субботу, 9 декабря.
– Возможно, на открытии мы поощрим небольшими подарками самого старшего и самого младшего посетителя из тех, кто в этот день придёт кататься на коньках, – сказал сайту «КР» начальник спортивного отдела радиозавода Валерий Шипулин.
К предстоящему сезону радиозавод обновит прокат коньков. Планируется закупить недостающие пары самых ходовых размеров – с 38 по 40 для женщин и с 41 по 45 – для мужчин.
Каток будет работать по средам и пятницам с шести до девяти часов вечера, в выходные дни – с 15 до 21 часа.