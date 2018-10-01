В Кыштыме будет достроен крытый каток

Автор: КР от Вчера, 16:48 Категория: Общество

Для завершения строительства было принято решение передать часть комплекса, а именно ледовое поле, в муниципальную собственность для того, чтобы появилась возможность направить на возведение объекта бюджетные деньги.

Административно-бытовой комплекс, а также сети газоснабжения, электроснабжения и блочно-модульная котельная приобретены на средства областного бюджета.

Напомним, строительство ледовой арены с искусственным льдом на 270 зрительских мест началось за счёт частных инвестиций предпринимателей Андрея Перевощикова и Дмитрия Трошина. Но из-за нехватки средств каток не был достроен.

Теперь это имущество будет закреплено за муниципальным учреждением детской юношеской спортивной школой «Академия хоккея». Из городского бюджета выделены средства на корректировку проекта для определения объёма финансирования и завершения строительства крытого катка.

В сентябре прошлого года на недостроенном объекте побывал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его поручению была создана рабочая группа, которую возглавил первый заместитель главы региона Евгений Редин.