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В Кыштыме на следующей неделе откроется каток

Автор: КР от Сегодня, 15:37 Категория: Спорт

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Каток, расположенный у детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» на улице Челюскинцев, 72, начнёт работать с 27 ноября.

 

Покататься на коньках можно будет по средам и пятницам  с 18:30 до 21:30 часов. В выходные дни – с 15:00 до 21:30.

 

Торжественное открытие нового сезона пройдёт в субботу, 30 ноября, в 15 часов. Для любителей активного отдыха подготовят спортивные состязания.


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