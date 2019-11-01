В Кыштыме на следующей неделе откроется каток Автор: КР от Сегодня, 15:37 Категория: Спорт 0 Каток, расположенный у детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» на улице Челюскинцев, 72, начнёт работать с 27 ноября. Покататься на коньках можно будет по средам и пятницам с 18:30 до 21:30 часов. В выходные дни – с 15:00 до 21:30. Торжественное открытие нового сезона пройдёт в субботу, 30 ноября, в 15 часов. Для любителей активного отдыха подготовят спортивные состязания. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить