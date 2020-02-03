Спортсмен из Кыштыма стал чемпионом области по панкратиону

Вчера, 15:06 Категория: Спорт

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В минувшие выходные в Челябинске состоялись первенство и чемпионат Челябинской области по спортивной борьбе в дисциплине «Панкратион». Соревнования стали отборочными на участие в чемпионате Уральского Федерального округа.

Наш город представляли спортсмены физкультурно-спортивного комплекса из клуба «WARRIORS ZONE FIGHT CLUB». Все они заняли призовые места.

Юрий Филинских завоевал титул чемпиона области в весовой категории до 100 килограммов. Бронзовыми призёрами стали Александр Иванов, Александр Сопляков, Исламбек Абдурахманов и Дмитрий Громов.





Кыштымцы примут участие на чемпионате УрФО в городе Тюмени.