Спортсмен из Кыштыма стал чемпионом области по панкратиону
Вчера, 15:06 Категория: Спорт
283
0
В минувшие выходные в Челябинске состоялись первенство и чемпионат Челябинской области по спортивной борьбе в дисциплине «Панкратион». Соревнования стали отборочными на участие в чемпионате Уральского Федерального округа.
Наш город представляли спортсмены физкультурно-спортивного комплекса из клуба «WARRIORS ZONE FIGHT CLUB». Все они заняли призовые места.
Юрий Филинских завоевал титул чемпиона области в весовой категории до 100 килограммов. Бронзовыми призёрами стали Александр Иванов, Александр Сопляков, Исламбек Абдурахманов и Дмитрий Громов.
Кыштымцы примут участие на чемпионате УрФО в городе Тюмени.