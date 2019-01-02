Четыре медали привезли в Кыштым борцы древнего олимпийского вида единоборств

Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Спорт

В Троицке одновременно прошли чемпионат и первенство Челябинской области по панкратиону. На них съехалось почти 300 борцов из столицы Южного Урала, Магнитогорска, Златоуста, Коркино, Южноуральска, Карталов, Озёрска и Кыштыма.

Кыштымские спортсмены в разных весовых категориях завоевали четыре бронзовые награды. Медали, позволяющие попасть на чемпионат Уральского федерального округа, украсили личные коллекции спортивных достижений Влада Козлова, Данилы Самойлова, Филиппа Козлова и Исламбека Абдурахманова.

– Всего на эти соревнования от Кыштыма поехали 18 борцов нашего клуба единоборств физкультурно-спортивного комплекса «WARRIORS ZONE FIGHT CLUB», – сказал сайту «КР» тренер Сергей Урушев. – Выступили хорошо. На чемпионате УрФО им будет гораздо тяжелее, но мы надеемся на призовые места, которые позволят выступить ребятам уже на чемпионате России.

Чемпионат Уральского федерального округа пройдёт в Челябинске 9 и 10 февраля.