Четыре медали привезли в Кыштым борцы древнего олимпийского вида единоборств Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Спорт 0 В Троицке одновременно прошли чемпионат и первенство Челябинской области по панкратиону. На них съехалось почти 300 борцов из столицы Южного Урала, Магнитогорска, Златоуста, Коркино, Южноуральска, Карталов, Озёрска и Кыштыма. Кыштымские спортсмены в разных весовых категориях завоевали четыре бронзовые награды. Медали, позволяющие попасть на чемпионат Уральского федерального округа, украсили личные коллекции спортивных достижений Влада Козлова, Данилы Самойлова, Филиппа Козлова и Исламбека Абдурахманова. – Всего на эти соревнования от Кыштыма поехали 18 борцов нашего клуба единоборств физкультурно-спортивного комплекса «WARRIORS ZONE FIGHT CLUB», – сказал сайту «КР» тренер Сергей Урушев. – Выступили хорошо. На чемпионате УрФО им будет гораздо тяжелее, но мы надеемся на призовые места, которые позволят выступить ребятам уже на чемпионате России. Чемпионат Уральского федерального округа пройдёт в Челябинске 9 и 10 февраля. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить