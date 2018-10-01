Каждый из казачат Кыштыма вернулся с соревнований славянских боевых искусств с золотой медалью Автор: КР от Вчера, 17:26 Категория: Спорт +1 В минувшие выходные в Челябинске состоялись областные состязания по национальной борьбе. Их организатором выступила общероссийская физкультурно-спортивная организация «Федерация славянских боевых искусств «Тризна», которую 30 лет назад основал челябинец Александр Туманов. Всего в соревнованиях приняли участие более 250 человек со всего Южного Урала. Наш город представляли четыре воспитанника казачьего военно-патриотического клуба «Атаман». Они выступили в дисциплине «Рукопашный бой». И каждый из них завоевал золото в своей весовой категории. – Первоклассник из десятой школы Иван Зарубин стал лучшим в весе 20 килограммов, – сказал сайту «КР» руководитель этого клуба Алексей Репин. – А в весе 45 килограммов не было равных пятикласснику из школы № 1 Данилу Врублевскому. Первые места в категориях 36 и свыше 55 килограммов заняли и сыновья Алексея Репина, ученики второй начальной школы – второклассник Степан и четвероклассник Иван. Спустя 22 года они повторили успех отца – в 1996 году он стал первым кыштымцем, принявшим участие в соревнованиях, организованных федерацией «Тризна». Но тогда Алексей Ротмирович стал ещё и чемпионом России. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить