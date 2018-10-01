Каждый из казачат Кыштыма вернулся с соревнований славянских боевых искусств с золотой медалью

Автор: КР от Вчера, 17:26 Категория: Спорт

В минувшие выходные в Челябинске состоялись областные состязания по национальной борьбе. Их организатором выступила общероссийская физкультурно-спортивная организация «Федерация славянских боевых искусств «Тризна», которую 30 лет назад основал челябинец Александр Туманов.

Всего в соревнованиях приняли участие более 250 человек со всего Южного Урала. Наш город представляли четыре воспитанника казачьего военно-патриотического клуба «Атаман». Они выступили в дисциплине «Рукопашный бой». И каждый из них завоевал золото в своей весовой категории.

– Первоклассник из десятой школы Иван Зарубин стал лучшим в весе 20 килограммов, – сказал сайту «КР» руководитель этого клуба Алексей Репин. – А в весе 45 килограммов не было равных пятикласснику из школы № 1 Данилу Врублевскому.

Первые места в категориях 36 и свыше 55 килограммов заняли и сыновья Алексея Репина, ученики второй начальной школы – второклассник Степан и четвероклассник Иван. Спустя 22 года они повторили успех отца – в 1996 году он стал первым кыштымцем, принявшим участие в соревнованиях, организованных федерацией «Тризна». Но тогда Алексей Ротмирович стал ещё и чемпионом России.