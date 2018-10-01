Бойцы из Кыштыма стали призёрами международного турнира

Автор: КР от Вчера, 13:31 Категория: Спорт

Мультитурнир «Золотой тигр» прошёл в минувшие выходные в Екатеринбурге. Он является самым крупным силовым мероприятием не только в России, но и в Европе, Азии, Африке, Австралии и Южной Америке. Спортсмены соревнуются в 50 видах спорта.



В турнире по панкратиону и грэпплингу приняли участие восемь кыштымских бойцов клуба «Warriors Zone Fight Club». Для некоторых он стал первым, а кто-то приехал сюда в четвёртый раз.



Ученик вечерней школы Саид Искандеров выступал в разновидности панкратион. Этот вид спорта очень похож на бои без правил. В весе до 71 килограмма он выиграл два боя на пути к финалу, где достойно сумел себя показать, но в итоге проиграл.



В грэпплинге первое место в весе до 92 килограммов первое место занял Азамат Болотоков. Он является тренером по спортивной борьбе в Кыштыме.



По словам тренера этих ребят Сергея Урушева, заявил о себе в грэпплинге и 16-и летний Матвей Котляренко. Он принимал участие в соревнованиях по специальной справке, так как заявки на участие в мультитурнире «Золотой тигр» подают с 18 лет. Свой первый бой он выиграл, а затем уступил более именитому и мастеровитому сопернику.