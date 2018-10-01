Бойцы из Кыштыма стали призёрами международного турнира Автор: КР от Вчера, 13:31 Категория: Спорт 0 Мультитурнир «Золотой тигр» прошёл в минувшие выходные в Екатеринбурге. Он является самым крупным силовым мероприятием не только в России, но и в Европе, Азии, Африке, Австралии и Южной Америке. Спортсмены соревнуются в 50 видах спорта. В турнире по панкратиону и грэпплингу приняли участие восемь кыштымских бойцов клуба «Warriors Zone Fight Club». Для некоторых он стал первым, а кто-то приехал сюда в четвёртый раз. Ученик вечерней школы Саид Искандеров выступал в разновидности панкратион. Этот вид спорта очень похож на бои без правил. В весе до 71 килограмма он выиграл два боя на пути к финалу, где достойно сумел себя показать, но в итоге проиграл. В грэпплинге первое место в весе до 92 килограммов первое место занял Азамат Болотоков. Он является тренером по спортивной борьбе в Кыштыме. По словам тренера этих ребят Сергея Урушева, заявил о себе в грэпплинге и 16-и летний Матвей Котляренко. Он принимал участие в соревнованиях по специальной справке, так как заявки на участие в мультитурнире «Золотой тигр» подают с 18 лет. Свой первый бой он выиграл, а затем уступил более именитому и мастеровитому сопернику. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить