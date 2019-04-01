Борец из Кыштыма завоевал путёвку на Чемпионат Мира

Автор: КР от Сегодня, 12:34 Категория: Спорт

Предприниматель Юрий Филинских стал бронзовым призёром чемпионата России по панкратиону в категории свыше 100 килограммов. Соревнования прошли в Нижнем Новогороде. Всего на них съехались около 700 спортсменов из 40 регионов страны.

– Из команды Челябинской области на этом чемпионате России призёрами стали всего два спортсмена, один из них Юрий, – сказал сайту «КР» тренер физкультурно-спортивного комплекса Сергей Урушев, который сопровождает спортсмена в поездках. – Хотелось, конечно, победить, но чего-то не хватило. Будем готовиться ещё лучше. Сейчас мы находимся в Москве, пересадка на самолёт до Челябинска, а потом уже окажемся в Кыштыме.

В прошлом году Юрий Филинских на чемпионате России по панкратиону также завоевал бронзовую медаль.

Панкратион считается прародителем популярных сегодня во всём мире ММА. В бою разрешается применять практически весь арсенал технических действий из других видов единоборств. Но при этом установлены чёткие правила борьбы, что делает их безопасными.

Чемпионат мира по панкратиону, в котором примет участие наш земляк, состоится с 30 октября по 3 ноября в итальянской провинции Марина ди Каррара.