Министр спорта Челябинской области пообещал спортсменке из Кыштыма новый велосипед

Автор: КР от Сегодня, 15:27 Категория: Спорт

Фото Натальи Кокшаровой

Вчера наша землячка Анастасия Шарабрина, входящая в сборную страны по велоспорту, заняла четвёртое место в чемпионате России по маунтибайку. Сначала она шла второй, но, столкнувшись со своей соперницей и упав, потеряла драгоценные секунды. Это и не позволило кыштымской велосипедистке взойти на пьедестал почёта.

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер, который прибыл на соревнования, утешил расстроенную Анастасию. Он пообещал подарить ей новый велосипед, на котором выпускница второй школы сможет принять участие в чемпионате Европы, который пройдёт в Турции в июле.

Несмотря на вчерашнюю неудачу и скользкую после дождя трассу, уже сегодня кыштымская велосипедистка стала третьей на этапе кросс-кантри в рамках всероссийских соревнований по маунтинбайку.

Напомним, состязания среди спортсменов на горных велосипедах проходят в эти дни в спортивно-туристическом центре «Провинция», что в посёлке Слюдорудник. Туда приехали около сотни спортсменов разных возрастов из одиннадцати регионов страны. В предстоящее воскресенье они, как и Анастасия Шарабрина, снова выйдут на старт и примут участие в гонке в гору. Завершатся соревнования 21 июня.