В Кыштыме пройдут сразу три велогонки всероссийского масштаба

Автор: КР от Сегодня, 12:05 Категория: Спорт

Завтра на базе спортивно-туристического центра «Провинция», расположенного в посёлке Слюдорудник, начнётся серия соревнований по маунтинбайку. Речь идёт о чемпионате России, Всероссийских соревнованиях и Кубке и первенстве России.

Как сказал сайту «КР» тренер по велоспорту Владимир Трубкин, его воспитанница Анастасия Шарабрина станет единственной представительницей нашего города. Напомним, одиннадцатиклассница из второй школы входит в состав сборной России по велогонкам.

По данным Федерации велосипедного спорта России на ноябрь прошлого года, наша землячка занимает пятое место в рейтинге лучших юниорок страны, выступающих в дисциплине маунтинбайк. В июне прошлого года она была на 20-й строчке этого списка.

Начало соревнований завтра в 10 часов 30 минут в СТЦ «Провинция». В течение шести дней велосипедисты будут преодолевать пересечённую местность со спусками, затяжными подъёмами, скоростными и техническими участками. Они примут участие в таких дисциплинах, как элиминатор, кросс-кантри, гонка в гору и раздельная гонка на время. Завершатся состязания через неделю, 21 июня. Подробности на сайте спортивно-туристического центра.