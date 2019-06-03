Под Кыштымом пройдут всероссийские соревнования по маунтинбайку Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Спорт 0 На следующей неделе в спортивно-туристическом центре «Провинция» пройдёт первенство и чемпионат России по маунтинбайку. В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет со всех регионов страны. На старт первенства России гонщики выйдут во вторник в дисциплине «кросс-кантри». В среду пройдёт ещё один заезд по другой трассе. А чемпионат России по маунтинбайку решено провести в следующее воскресенье. Начало заездов в каждый из дней соревнований в 10 часов. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить