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Под Кыштымом пройдут всероссийские соревнования по маунтинбайку

Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Спорт

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На следующей неделе в спортивно-туристическом центре «Провинция» пройдёт первенство и чемпионат России по маунтинбайку.

 

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет со всех регионов страны.

 

На старт первенства России гонщики выйдут во вторник в дисциплине «кросс-кантри». В среду пройдёт ещё один заезд по другой трассе. А чемпионат России по маунтинбайку решено провести в следующее воскресенье.

 

Начало заездов в каждый из дней соревнований в 10 часов.


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