Под Кыштымом пройдут всероссийские соревнования по маунтинбайку

Автор: КР от Сегодня, 11:00 Категория: Спорт

На следующей неделе в спортивно-туристическом центре «Провинция» пройдёт первенство и чемпионат России по маунтинбайку.

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет со всех регионов страны.

На старт первенства России гонщики выйдут во вторник в дисциплине «кросс-кантри». В среду пройдёт ещё один заезд по другой трассе. А чемпионат России по маунтинбайку решено провести в следующее воскресенье.

Начало заездов в каждый из дней соревнований в 10 часов.