Ветераны Кыштыма занимают пятое место в областной спартакиаде
Автор: КР от Сегодня, 10:21 Категория: Спорт
Кыштымские ветераны спорта - Юрий Костин и Владимир Хорошенин.
Вчера в Челябинске в рамках шестой спартакиады среди ветеранов состоялись соревнования по дартсу и легкоатлетическому кроссу.
В своей группе команда Кыштыма заняла в дартсе первое место. Не обошлось и без побед в личном зачёте. Жительница нашего города Вера Костина «настреляла» на золотую медаль, у её «коллеги» по команде Галины Курчавовой – бронза.
В легкоатлетическом кроссе кыштымцы финишировали вторыми. А в личном первенстве лучший результат на дистанции в один километр показал 66-летний кыштымец Владимир Хорошенин.
Пока Кыштым занимает пятое место из 18 команд. Осенью в рамках спартакиады пройдут соревнования по шашкам, стрельбе и волейболу.
Кроме того, в этом году в Кыштыме впервые проводится общегородская спартакиада среди ветеранов. В ней участвуют девять команд, представляющие предприятия и организации нашего округа. Ветераны уже состязались в шахматах, лыжных гонках, дартсе, плавании и кроссе. Осенью им предстоит принять участие в соревнованиях по шашкам и стрельбе. В общекомандном зачёте городской спартакиады первое место занимают ветераны Кыштымского медеэлектролитного завода, второе место – ветераны радиозавода, третье место делят управление по делам образования и Кыштымское машиностроительное объединение.
Комментарии
Приехав в сад, жительница Кыштыма обнаружила, что в её сарае сосед оборудовал котельную (Кирилл Мазур)
виновные лица должны быть наказаны >>>
Судмедэксперту Кыштыма привезли кисть с шестью пальцами (Наблюдатель)
Ну вот, такая сенсация сорвалась >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Вы здесь, в Кыштыме, национализм пытаетесь проповедовать Отвечу словами апостола Павла из "послания к Колоссянам (3:11)"нет ни Еллина, ни Иудея >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять болтология Или ссылки закончились Нет уж, раз начал бросаться инфой - делись и дальше Есть что-то про ДОБРОВОЛЬНОЕ вступление инородцев в казаки >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Демагогия Во-первых, к теме разговора не относится Во-вторых, в казаки не вступали, а верстали В-третьих, где документы, что это было не добровольно Особенно с учетом того, что казачье сословие б >>>
Все комментарии