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Ветераны Кыштыма занимают пятое место в областной спартакиаде

Автор: КР от Сегодня, 10:21 Категория: Спорт

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Кыштымские ветераны спорта - Юрий Костин и Владимир Хорошенин.

 

Вчера в Челябинске в рамках шестой спартакиады среди ветеранов состоялись соревнования по дартсу и легкоатлетическому кроссу.

В своей группе команда Кыштыма заняла в дартсе первое место. Не обошлось и без побед в личном зачёте. Жительница нашего города Вера Костина «настреляла» на золотую медаль, у её «коллеги» по команде Галины Курчавовой – бронза.

 

В легкоатлетическом кроссе кыштымцы финишировали вторыми. А в личном первенстве лучший результат на дистанции в один километр показал 66-летний кыштымец Владимир Хорошенин.

 

Пока Кыштым занимает пятое место из 18 команд. Осенью в рамках спартакиады пройдут соревнования по шашкам, стрельбе и волейболу.

 

Кроме того, в этом году в Кыштыме впервые проводится общегородская спартакиада среди ветеранов. В ней участвуют девять команд, представляющие предприятия и организации нашего округа. Ветераны уже состязались в шахматах, лыжных гонках, дартсе, плавании и кроссе. Осенью им предстоит принять участие в соревнованиях по шашкам и стрельбе. В общекомандном зачёте городской спартакиады первое место занимают ветераны Кыштымского медеэлектролитного завода, второе место – ветераны радиозавода, третье место делят управление по делам образования и Кыштымское машиностроительное объединение.

 

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