Кыштым впервые примет областные соревнования по волейболу
Автор: КР от Вчера, 12:28 Категория: Спорт
Кыштымская сборная заняла пятое место на чемпионате
Челябинской области по волейболу среди мужских команд
памяти Г. Л. Окраинского и заработала путёвку на Кубок области
Кубок Челябинской области по этому виду спорта состоится на базе физкультурно-спортивного комплекса с 8 по 10 декабря. Соревнования объединят шесть сильнейших мужских волейбольных любительских команд Южного Урала. В их числе – и кыштымские спортсмены.
– Из 19 участников мы стали пятыми, – сказал сайту «КР» тренер кыштымцев, инструктор по спорту ФСК Вадим Сигаев. – Сейчас в нашей команде играют представители Кыштымского машиностроительного объединения, Сбербанка, МЧС в возрасте от 20 до 32 лет.
На областном Кубке сборная Кыштымского городского округа встретится с лидерами финального отборочного тура – представителями Брединского района. Их матч состоится в пятницу в 18 часов. А в десять утра в субботу соперниками кыштымцев станут обладатели «бронзы» из посёлка Локомотивный Карталинского района.
В другой подгруппе за медали будут бороться спортсмены из Миасса, Усть-Катава и Копейска. Расписание игр можно посмотреть в сообществе «Волейбол Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».