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Кыштым впервые примет областные соревнования по волейболу

Автор: КР от Вчера, 12:28 Категория: Спорт

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Кыштымская сборная заняла пятое место на чемпионате

Челябинской области по волейболу среди мужских команд

памяти Г. Л. Окраинского и заработала путёвку на Кубок области

 

Кубок Челябинской области по этому виду спорта состоится на базе физкультурно-спортивного комплекса с 8 по 10 декабря. Соревнования объединят шесть сильнейших мужских волейбольных любительских команд Южного Урала. В их числе – и кыштымские спортсмены.

 

– Из 19 участников мы стали пятыми, – сказал сайту «КР» тренер кыштымцев, инструктор по спорту ФСК Вадим Сигаев. –  Сейчас в нашей команде играют представители Кыштымского машиностроительного объединения, Сбербанка, МЧС в возрасте от 20 до 32 лет.

 

На областном Кубке сборная Кыштымского городского округа встретится с лидерами финального отборочного тура – представителями Брединского района. Их матч состоится в пятницу в 18 часов. А в десять утра в субботу соперниками кыштымцев станут обладатели «бронзы» из посёлка Локомотивный Карталинского района.

 

В другой подгруппе за медали будут бороться спортсмены из Миасса, Усть-Катава и Копейска. Расписание игр можно посмотреть в сообществе «Волейбол Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

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