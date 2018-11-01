Борцы из Кыштыма получили путёвку на всероссийские соревнования юных спецназовцев

Автор: КР от Вчера, 17:03 Категория: Спорт

В минувшие выходные в Перми состоялся отборочный тур на ежегодные состязания по триатлону «Юный спецназовец». Они проходят летом в подмосковном городе Балашиха и объединяют молодых спортсменов, мечтающих связать свою жизнь с Вооружёнными силами и силовыми структурами России.

В отборочном туре приняли участие 18 команд не только со всего Урала, но и из Пскова, Омска и Новосибирска. Челябинскую область представляли два спортивных военно-патриотических клуба – «Стронг» из посёлка Тимирязевского Чебаркульского района и «Гепард» из Кыштыма.

– Если спортсмены «Стронга» не в первый раз участвуют в этих соревнованиях и даже являются победителями прошлого года, то мы – абсолютные новички, – сказал сайту «КР» руководитель клуба «Гепард» Ильдар Ахматвалеев. – И всё же мы заняли второе место среди 14-15-летних, обойдя свердловчан и уступив пермякам. И теперь получили приглашение на всероссийский этап.

В Перми спортсменов, занимающихся рукопашным боем, ждало четыре испытания. Они преодолели полосу препятствий, затем стреляли по условному противнику из пневматического пистолета Макарова из положения стоя, из-за угла и на скорость после резкого открывания двери. Наши земляки стали единственными, кто не «убил», а лишь ранил вымышленного террориста – таковы были правила соревнований.

– Первыми мои воспитанники были и после ориентирования в лесу, совмещённого с марш-броском в два с половиной километра, – не без гордости говорит Ильдар Ахматвалеев. – Но на последнем этапе, во время которого они штурмовали захваченное террористами восьмиэтажное здание, девочки запрыгнули на страховке не в то окно – ошиблись этажом и получили штрафные минуты.

Но даже при этом кыштымская команда была признана второй по мастерству. А более опытная в таких соревнованиях тимирязевская команда «Стронг» и вовсе не вошла в тройку лучших.