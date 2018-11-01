Борцы из Кыштыма получили путёвку на всероссийские соревнования юных спецназовцев Автор: КР от Вчера, 17:03 Категория: Спорт 0 В минувшие выходные в Перми состоялся отборочный тур на ежегодные состязания по триатлону «Юный спецназовец». Они проходят летом в подмосковном городе Балашиха и объединяют молодых спортсменов, мечтающих связать свою жизнь с Вооружёнными силами и силовыми структурами России. В отборочном туре приняли участие 18 команд не только со всего Урала, но и из Пскова, Омска и Новосибирска. Челябинскую область представляли два спортивных военно-патриотических клуба – «Стронг» из посёлка Тимирязевского Чебаркульского района и «Гепард» из Кыштыма. – Если спортсмены «Стронга» не в первый раз участвуют в этих соревнованиях и даже являются победителями прошлого года, то мы – абсолютные новички, – сказал сайту «КР» руководитель клуба «Гепард» Ильдар Ахматвалеев. – И всё же мы заняли второе место среди 14-15-летних, обойдя свердловчан и уступив пермякам. И теперь получили приглашение на всероссийский этап. В Перми спортсменов, занимающихся рукопашным боем, ждало четыре испытания. Они преодолели полосу препятствий, затем стреляли по условному противнику из пневматического пистолета Макарова из положения стоя, из-за угла и на скорость после резкого открывания двери. Наши земляки стали единственными, кто не «убил», а лишь ранил вымышленного террориста – таковы были правила соревнований. – Первыми мои воспитанники были и после ориентирования в лесу, совмещённого с марш-броском в два с половиной километра, – не без гордости говорит Ильдар Ахматвалеев. – Но на последнем этапе, во время которого они штурмовали захваченное террористами восьмиэтажное здание, девочки запрыгнули на страховке не в то окно – ошиблись этажом и получили штрафные минуты. Но даже при этом кыштымская команда была признана второй по мастерству. А более опытная в таких соревнованиях тимирязевская команда «Стронг» и вовсе не вошла в тройку лучших. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить