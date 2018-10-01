Спортсмены из Кыштыма достойно боролись за медали и куриную колбасу Автор: КР от Вчера, 16:57 Категория: Спорт 0 В минувшие выходные состоялось открытое первенство города Челябинска по рукопашному бою. Призы победителям соревнований предоставлял агрохолдинг «Чебаркульская птица». – Всем, кто занял первое место, помимо грамот и медалей вручали по несколько палок колбасы, а обладателям «серебра» – зелёные кепки, – сказал сайту «КР» руководитель кыштымского спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» Ильдар Ахматвалеев. Главный приз состязаний завоевали студентка кыштымского филиала Южно-Уральского колледжа Олеся Пистунова и девятиклассница второй школы Кристина Бревенникова. Вторая, к слову, боролась с соперницами старше её на один-два года. Второе место занял пятиклассник школы № 2 Егор Пистунов. Третий результат – у семиклассницы той же школы Ульяны Масаевой. Она соревновалась со спортсменками в весе 39 килограммов, хотя сама весит 36. Всего в первенстве приняли участие 316 детей из Южноуральска, Троицка, Магнитогорска, Челябинска, Копейска, Кыштыма, посёлка Тимирязевского Чебаркульского района и города Орска Оренбургской области. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить