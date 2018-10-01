Спортсмены из Кыштыма достойно боролись за медали и куриную колбасу

Автор: КР от Вчера, 16:57 Категория: Спорт

В минувшие выходные состоялось открытое первенство города Челябинска по рукопашному бою. Призы победителям соревнований предоставлял агрохолдинг «Чебаркульская птица».

– Всем, кто занял первое место, помимо грамот и медалей вручали по несколько палок колбасы, а обладателям «серебра» – зелёные кепки, – сказал сайту «КР» руководитель кыштымского спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» Ильдар Ахматвалеев.

Главный приз состязаний завоевали студентка кыштымского филиала Южно-Уральского колледжа Олеся Пистунова и девятиклассница второй школы Кристина Бревенникова. Вторая, к слову, боролась с соперницами старше её на один-два года.

Второе место занял пятиклассник школы № 2 Егор Пистунов. Третий результат – у семиклассницы той же школы Ульяны Масаевой. Она соревновалась со спортсменками в весе 39 килограммов, хотя сама весит 36.

Всего в первенстве приняли участие 316 детей из Южноуральска, Троицка, Магнитогорска, Челябинска, Копейска, Кыштыма, посёлка Тимирязевского Чебаркульского района и города Орска Оренбургской области.