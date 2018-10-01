Школьница из Кыштыма завоевала золото на международных соревнованиях Автор: КР от Вчера, 15:11 Категория: Спорт 0 Воспитанница спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» Кристина Бревенникова стала победительницей открытого турнира в память о павших в военных конфликтах. Соревнования прошли в Златоусте и объединили 430 спортсменов из Челябинской, Оренбургской областей и Казахстана. – Кристина успешно провела три встречи – с соперницами из Астаны, Челябинска и Сатки, – сказал сайту «КР» руководитель клуба «Гепард» Ильдар Ахматвалеев. – Рукопашным боем она занимается два с половиной года и мечтает поступить в Рязанское десантное училище. Как уже сообщалось на нашем сайте, в конце сентября Бревенникова заняла второе место во всероссийской гимназиаде. Помимо неё, медаль со златоустовского турнира привёз и восьмилетний ученик начальной школы № 2 Иван Костин. Начинающий спортсмен завоевал «бронзу». В конце октября кыштымские спортсмены примут участие в открытом первенстве города Челябинска на призы «Чебаркульской птицы», а в начале ноября отправятся в Пермь, где пройдёт триатлон спецназа. Кыштымцам предстоит показать свою меткость в стрельбе, освободить условных заложников, произвести захват здания и пройти полосу препятствий. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить