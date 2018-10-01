Школьница из Кыштыма завоевала золото на международных соревнованиях

Автор: КР от Вчера, 15:11 Категория: Спорт

Воспитанница спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» Кристина Бревенникова стала победительницей открытого турнира в память о павших в военных конфликтах. Соревнования прошли в Златоусте и объединили 430 спортсменов из Челябинской, Оренбургской областей и Казахстана.

– Кристина успешно провела три встречи – с соперницами из Астаны, Челябинска и Сатки, – сказал сайту «КР» руководитель клуба «Гепард» Ильдар Ахматвалеев. – Рукопашным боем она занимается два с половиной года и мечтает поступить в Рязанское десантное училище.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в конце сентября Бревенникова заняла второе место во всероссийской гимназиаде.

Помимо неё, медаль со златоустовского турнира привёз и восьмилетний ученик начальной школы № 2 Иван Костин. Начинающий спортсмен завоевал «бронзу».

В конце октября кыштымские спортсмены примут участие в открытом первенстве города Челябинска на призы «Чебаркульской птицы», а в начале ноября отправятся в Пермь, где пройдёт триатлон спецназа. Кыштымцам предстоит показать свою меткость в стрельбе, освободить условных заложников, произвести захват здания и пройти полосу препятствий.