На турнир в Кыштым пожаловали спортсмены из Казахстана
Автор: КР от Сегодня, 10:10 Категория: Спорт
Воспитанники кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман»
на турнире по рукопашному бою "Кубок трёх героев"
В физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайоне Нижнего Кыштыма состоялся второй турнир по рукопашному бою «Кубок трёх героев». Он посвящён кыштымцам, участвовавшим в Великой Отечественной войне и получившим звания Героев Советского Союза – Леониду Александровичу Каскову, Степану Спиридоновичу Репину и Александру Андреевичу Суслову.
На состязания в наш город приехали спортсмены из Сатки, Челябинска, Златоуста, Троицка, посёлка Тимирязевского, Кыштыма и казахстанского Костаная. Всего в турнире приняли участие около 120 борцов в возрасте от 8 до 15 лет.
Как сообщил сайту «КР» руководитель кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман» Ильдар Ахматвалеев, наш город на соревнованиях представляли 22 его воспитанника. Больше половины из них – 13 человек – в финале взошли на пьедестал почёта. Пятеро завоевали золотые медали, шестеро – серебряные. Награды с бронзовым отливом получили два наших спортсмена.
Организатором турнира, как и в прошлом году, выступило Челябинское региональное отделение межрегиональной общественной молодёжной организации «Есаул» совместно с областной федерацией рукопашного боя. Главным судьёй соревнований стал директор этой федерации, судья международной категории Розалин Насибуллин. В качестве генерального спонсора турнира выступил кыштымский радиозавод.
Комментарии
Жителей Кыштыма убеждают менять даже исправные газовые счётчики (Горожанин)
Можно еще добавить, что: - Межповерочный интервал: 12 лет - Гарантийный срок службы: 12 лет >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (Radishev)
Да, должна была внести, чтоб очередному руководителю почты России на золотой парашут хватило, а сама и её коллеги пусть бесплатно буклеты разносят >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (drom74)
Себе она с этих денег ни копейки не взяла А пока на службе будут такие полицейские которые работают ради палок и улучшения показателей, так и будет страдать народ >>>
На юбилее Кыштыма выступят семь военных оркестров (Мальчик в полосатой пижаме)
Эх, Вася, Вася… Что ж такие умные Васи не предложат своей программы проведения праздников Может и город в болото не превратится Хотя писать, палец о полей не ударив, гораздо легче, да, Вася >>>
Жителей Кыштыма убеждают менять даже исправные газовые счётчики (Гость Сергей)
Также производится их(счётчиков) постановка на техническое обслуживание (цитата по тексту) (с заключением договора за отдельную плату- моё) Счетчик газа Гранд-1,6 Паспорт Пункт 5 4 "В течении всег >>>
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