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На турнир в Кыштым пожаловали спортсмены из Казахстана

Автор: КР от Сегодня, 10:10 Категория: Спорт

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Воспитанники кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман»

на турнире по рукопашному бою "Кубок трёх героев"

 

В физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайоне Нижнего Кыштыма состоялся второй турнир по рукопашному бою «Кубок трёх героев». Он посвящён кыштымцам, участвовавшим в Великой Отечественной войне и получившим звания Героев Советского Союза – Леониду Александровичу Каскову, Степану Спиридоновичу Репину и Александру Андреевичу Суслову.

 

На состязания в наш город приехали спортсмены из Сатки, Челябинска, Златоуста, Троицка, посёлка Тимирязевского, Кыштыма и казахстанского Костаная. Всего в турнире приняли участие около 120 борцов в возрасте от 8 до 15 лет.

 

Как сообщил сайту «КР» руководитель кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман» Ильдар Ахматвалеев, наш город на соревнованиях представляли 22 его воспитанника. Больше половины из них – 13 человек – в финале взошли на пьедестал почёта. Пятеро завоевали золотые медали, шестеро – серебряные. Награды с бронзовым отливом получили два наших спортсмена.   

 

Организатором турнира, как и в прошлом году, выступило Челябинское региональное отделение межрегиональной общественной молодёжной организации «Есаул» совместно с областной федерацией рукопашного боя. Главным судьёй соревнований стал директор этой федерации, судья международной категории Розалин Насибуллин. В качестве генерального спонсора турнира выступил кыштымский радиозавод.

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