Парашютисты из Кыштыма прыгнули с кукурузника

Автор: КР от Сегодня, 10:02 Категория: Спорт

Студентка кыштымского филиала ЮУГК Олеся Пистунова и ученики второй школы

Кристина Бревенникова, Денис Бревенников, Марк Тиль и Александр Двукраев

Пятеро воспитанников спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» прыгнули с парашютом на аэродроме «Калачёво» в окрестностях Челябинска. На учебную высоту в 900 метров их поднял самолёт АН-2 – так называемый «кукурузник».

– Для выпускницы второй школы, а теперь студентки первого курса кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Олеси Пистуновой это был третий прыжок. Ещё два – и она перейдёт в разряд спортсменов, – сказал сайту «КР» руководитель «Гепарда» Ильдар Ахматвалеев. – В этом году она стала четвёртой на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою.

Второй раз с парашютом прыгнула ученица 9 класса второй школы, серебряная медалистка всероссийской гимназиады Кристина Бревенникова, также ставшая бронзовым призёром всероссийских соревнований по рукопашному бою. Вместе с ней на этот раз в воздух поднялся и её брат-близнец Денис. Девятиклассник совершил первый в своей жизни прыжок.

– Кристина и Денис будут поступать в Рязанское десантное училище, – добавил Ильдар Ахматвалеев. – До окончания школы им необходимо прыгнуть с парашютом как минимум 15 раз.

Студентка кыштымского филиала ЮУГК Олеся Пистунова,

ученики второй школыКристина Бревенникова, Денис Бревенников, Марк Тиль

и Александр Двукраев и руководитель клуба "Гепард" Ильдар Ахматвалеев



Дебютировали в роли парашютистов девятиклассник Марк Тиль и десятиклассник Александр Двукраев. Оба – из второй средней школы.

Следующий выезд на аэродром «Калачёво» спортсмены из «Гепарда» планируют зимой. До прыжков с парашютом допускаются только те, кому уже есть 14 лет и кто весит не менее 45 килограммов.