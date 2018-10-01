Парашютисты из Кыштыма прыгнули с кукурузника Автор: КР от Сегодня, 10:02 Категория: Спорт 0 Студентка кыштымского филиала ЮУГК Олеся Пистунова и ученики второй школы Кристина Бревенникова, Денис Бревенников, Марк Тиль и Александр Двукраев Пятеро воспитанников спортивного военно-патриотического клуба «Гепард» прыгнули с парашютом на аэродроме «Калачёво» в окрестностях Челябинска. На учебную высоту в 900 метров их поднял самолёт АН-2 – так называемый «кукурузник». – Для выпускницы второй школы, а теперь студентки первого курса кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Олеси Пистуновой это был третий прыжок. Ещё два – и она перейдёт в разряд спортсменов, – сказал сайту «КР» руководитель «Гепарда» Ильдар Ахматвалеев. – В этом году она стала четвёртой на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою. Второй раз с парашютом прыгнула ученица 9 класса второй школы, серебряная медалистка всероссийской гимназиады Кристина Бревенникова, также ставшая бронзовым призёром всероссийских соревнований по рукопашному бою. Вместе с ней на этот раз в воздух поднялся и её брат-близнец Денис. Девятиклассник совершил первый в своей жизни прыжок. – Кристина и Денис будут поступать в Рязанское десантное училище, – добавил Ильдар Ахматвалеев. – До окончания школы им необходимо прыгнуть с парашютом как минимум 15 раз. Студентка кыштымского филиала ЮУГК Олеся Пистунова, ученики второй школыКристина Бревенникова, Денис Бревенников, Марк Тиль и Александр Двукраев и руководитель клуба "Гепард" Ильдар Ахматвалеев Дебютировали в роли парашютистов девятиклассник Марк Тиль и десятиклассник Александр Двукраев. Оба – из второй средней школы. Следующий выезд на аэродром «Калачёво» спортсмены из «Гепарда» планируют зимой. До прыжков с парашютом допускаются только те, кому уже есть 14 лет и кто весит не менее 45 килограммов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить